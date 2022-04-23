Следком России изучит данные о готовящихся на Украине провокациях на химических объектах

Следственный комитет России запросит у Минобороны информацию о готовящихся на Украине провокациях с целью дискредитировать Вооруженные силы РФ. Об этом СК сообщили в официальном Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства на химических и биологических объектах Украины возможны провокации со стороны киевского режима. Также есть данные о подготовке ударов по хранилищу радиоактивных отходов в Каменском. СК России изучит полученную информацию в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинских властей.

Минобороны также сообщило, что на позицию российской армии с БПЛА была сброшена емкость с ампулами, ее содержимое сейчас анализируют.

Следственный комитет России также расследует факт обстрела гуманитарного коридора из Мариуполя со стороны ВСУ. Причастных лиц привлекут к уголовной ответственности, заверили в ведомстве.