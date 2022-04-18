Следком РФ и СЦКК ДНР занялись расследованием убийств мариупольчан возле городской больницы

Представители ДНР в СЦКК и Следственного комитета РФ работают на передовой возле городской больницы № 4 в Мариуполе, где накануне обнаружили тела десятков жертв украинских националистов. Кадры работы СК и представителей Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня в ДНР опубликовало РИА «Новости».

«Сейчас здесь офицеры Следственного комитета России и офицеры СЦКК фиксируют преступления киевского режима. В больнице бойцами России и ДНР были найдены десятки трупов мирных жителей. Бойцы рассказывают, что некоторых из них убили буквально у них на глазах. Это сделали украинские снайперы», — передал корреспондент агентства с места событий.

Вечером 17 апреля руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов сообщил, что в больнице уже обнаружено более 20 трупов. Основной задачей он назвал сбор доказательств для проведения расследования преступлений украинского режима в отношении гражданского населения.