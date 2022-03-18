Следком расследует факты участия наемников в конфликте на Украине

Следственный комитет России расследует факты участия наемников в преступной деятельности на стороне Вооруженных сил Украины во время спецоперации РФ. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Следствие установит личности всех наемников, прибывших на Украину, и расследует факты преступных деяний для привлечения к уголовной ответственности. Соответствующее распоряжение отдал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Этим лицам грозит уголовная ответственность по статье 359 «Наемничество», максимальный срок лишения свободы по ней до 15 лет.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила об устранении трех наемников на территории республики. Предположительно, они были американскими инструкторами, принимавшими участие в уничтожении мирного населения Донбасса.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что страны, отправляющие наемников на Украину, сами создают себе проблемы.