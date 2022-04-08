Следком раскрыл детали нового уголовного дела против украинского батальона «Айдар»

Уголовное дело за применение запрещенных средств и методов ведения войны на бойцов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которую называют «Айдар»*, возбудили В Следственном комитете России. Бойцов обвинили в обстреле 4 и 5 апреля населенных пунктов ДНР и ЛНР из крупнокалиберного артиллерийского вооружения.

На сайте Следкома сказано, что бойцы нарушили Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Они не единожды обстреляли территорию, где живут мирные люди, не принимающие участия в боевых действиях. Огонь велся из подконтрольных ВСУ районов.

Жертвы были госпитализированы с минно-взрывными травмами. Врачи центральной городской клинической больницы № 1 Донецка помогли местным жителям 1946, 1949 и 1976 годов рождения и одной несовершеннолетней девушке, 2009 года рождения. В Первомайскую центральную районную больницу с осколочным ранением ног госпитализировали женщину 1954 года рождения.

Сейчас продолжается предварительное следствие по делу. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства дела и причастных к преступлению.

Представители ЛНР 4 апреля сообщили об обстрелах пяти населенных пунктов — снаряды разрушили жилые дома и повредили линию электропередач. В ДНР 5 апреля пострадали жилые дома Ленинского района Донецка. Тогда же Минобороны России сообщило, что украинские националисты усилили обстрел гумкоридора вблизи Мариуполя.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.