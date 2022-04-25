Следком изучит документы о нападении ВСУ на Донбасс

Найденные в Харьковской области документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о подготовке нападения на Донбасс изучит Следственный комитет России, сказано на сайте ведомства.

Российские военные обнаружили документы в брошенной в селе Бугаевка самоходной артиллерийской установке. Среди других бумаг, доказывающих готовившееся украинскими войсками наступление на Донбасс, был акт приемки боеприпасов от 17 февраля 2022 года, сообщил телеканал RT.

Следком запросит бумаги у Минобороны России и изучит их в рамках расследования уголовных дел о преступлениях националистов. Им предстоит установить причастных к подготовке нападения на мирных жителей Донбасса.

Планы ВСУ по наступлению подтвердил ранее командир добровольческого батальона «Пятнашка» из ДНР Ахра Авидзба. Он считает, что российская армия начала спецоперацию всего за несколько часов до нападения Украины.