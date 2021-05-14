«Попросим доказательства у США»: жители Болгарии сомневаются в «российском следе» во взрывах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Болгария не просила Россию помочь с расследованием взрывов на заводах республики. При этом власти страны подозревают в причастности россиян. Жители Болгарии предложили обратиться за доказательствами к американцам.

Речь идет о четырех взрывах на оружейных заводах Болгарии в 2011–2020 годах. В конце апреля представитель главного прокурора республики Сийка Милева заявила, что прокуратура подозревает в причастности к взрывам россиян. По словам Захаровой, Болгария так и не попросила Россию посодействовать в расследовании.

«По дипломатическим каналам никакие запросы не поступали. Кроме того, до настоящего времени вообще не было предоставлено каких-либо фактов, подкрепляющих соответствующие версии, которые циркулировали в публичном пространстве», — приводил слова Захаровой ТАСС.

Читатели болгарского издания «Факты» стали активно обсуждать высказывания официального представителя МИД. Они предложили обратиться за доказательствами к США.

«Попросим доказательства у США», — написал один из пользователей.

«Мы должны спросить у американцев, когда они их нам пришлют, но подождите, Голливуд их еще не сфабриковал», — поддержал другой.

«Доказательства находятся в логове НАТО в Брюсселе», — отметили в комментариях.

«Какoe расследованиe через семь лет? Согласнo чешской информации, нa взорванном складe дажe нe былo вооруженной охраны. Есть хотя бы однo разумнoe доказательствo? Толькo смех и предположения», — сказал еще один читатель.