Мир 25 августа 2023, 14:59 «След все толще». Немецкие СМИ назвали возможного виновника подрыва «Северных потоков» Spiegel: при расследовании подрыва «Северных потоков» следы ведут на Украину Stefan Sauer/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Следы расследования прошлогодних взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» «ведут на Украину». Об этом говорится прямо в заголовке материала немецкого журнала Der Spiegel.

«Атака на „Северный поток“: следы ведут в одну сторону — на Украину», — так озаглавлена статья.

Реклама

Журналисты назвали происшествие «шпионским триллером», который может изменить мировую политику. Отмечается, что следователи до сих пор ищут преступников.

Другое немецкое издание, ZDF, также отметило, что украинский след в истории становится все заметнее.

«Кто стоит за атаками на трубопровод „Северный поток“? Для немецких следователей следы в направлении Украины становятся все толще», — подчеркнул автор.

СМИ сослались на источники, знакомые с ходом расследования.

Также журналисты отметили, что Германия в свое время не стала принимать дополнительные меры по защите газопроводов, хотя поступали предупреждения о возможном теракте.

В середине августа канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил провести суд по взрывам на газопроводах именно в Германии, пообещав, что «здесь никто не сможет рассчитывать на скидки».