Мир 30 января 2024, 17:32 След Украины увидели в разгоне фейка об участии авиации Румынии на стороне ВСУ Минобороны Румынии опровергло слухи об использовании своих F-16 на Украине Gianluca Vannicelli / Global Look Press

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Анонимные аккаунты в социальной сети X (бывший Twitter) распространили фейковое сообщение, что по позициям российских войск в районе Херсона нанесли удар румынские истребители F-16. По данным американского журнала Newsweek, за сообщением стоят украинские боты.

Журналисты выяснили, что первоисточником вброса стал аккаунт Ukraine Front Lines. В своем сообщении без предоставления каких-либо доказательств авторы заявили об ударе румынских истребителей F-16 по позициям российских войск в Херсонской области.

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В публикации указали, что, так как Украина пока не получила военные самолеты от западных союзников и не организовала ангары для истребителей, то пользуется базами западных союзников.

Министерство обороны Румынии на своей странице в социальной сети X выпустило официальное опровержение. В ведомстве подчеркнули, что все подобные сообщения об использовании самолета F-16 на территории Украины не соответствуют действительности.

Представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии журналистам подтвердил, что сообщение об участии авиации европейской страны ложное.

Украина попросила западные страны предоставить своим военным истребители F-16 еще до начала летнего контрнаступления. Несмотря на предварительное одобрение, поставки не начались до сих пор.

Игнат усомнился в необходимости западной авиационной техники. Он пояснил, что такие самолеты и вертолеты требуют особых условий содержания, что усложнит работу и потребует развития новой инфраструктуры.