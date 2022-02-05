«Слава Украине»: Зеленский утешил сборную по мини-футболу после поражения от России

Украинская сборная проиграла россиянам в матче чемпионата Европы по мини-футболу. Президент страны Владимир Зеленский поспешил поддержать спортсменов.

«Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим — путь в финал будет гораздо короче. Вы — наши герои! Слава Украине!» — написал Зеленский в Twitter.

Встреча сборных России и Украины проходила 4 февраля в Амстердаме. Игра завершилась со счетом 3:2 (2:1) в пользу россиян. В украинской команде мячи забили Евгений Серый (16) и Даниил Абакшин (35).

Во время игры украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки и выкрикивали угрозы в адрес россиян. В это время украинский комментатор переставал говорить, чтобы зрители смогли услышать выкрики фанатов на трибунах.

Финал чемпионата Европы по мини-футболу пройдет 6 февраля. В этот же день определится и бронзовый призер. Сейчас чемпионом является португальская команда. Чемпионат Европы по мини-футболу проводится с 1996 года. В 1999 году россиянам удалось взять золото соревнований.