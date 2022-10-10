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Слад косметического бренда LAMEL пострадал в результате взрывов в Киеве — СМИ

Склад радующегося теракту на Крымском мосту бренда LAMEL пострадал при взрывах в Киеве

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Один из прилетов в Киеве пришелся на склад косметического бренда LAMEL, который накануне радовался теракту на Крымском мосту. Об этом сообщило радиостанция «Говорит Москва».

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UPD: Информация об этом не подтвердилась, сообщения оказались фейком.

Накануне LAMEL, который является британским брендом украинского происхождения, делал публикации в соцсетях на тему теракта на Крымском мосту. Он поздравлял читателей «З днем бавовни» («С днем хлопка». Перевод с украинского, прим. ред.), раскрывал лайфхаки, как рисовать огненные стрелки оранжевой подводкой. Об этом написала Readovka.

Издание отметило, что после случившегося такие крупные российские магазины, как «Л’этуаль» и «Золотое Яблоко» сняли продукцию этого бренда с продажи.

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