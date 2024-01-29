Мир 29 января 2024, 11:37 «Слабый украинский фронт прорван». Репке — о положении ВСУ в Харьковской области Журналист Репке: слабый украинский фронт прорван в Харьковской области РИА «Новости»

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Подразделения ВС России продолжают активное продвижение на Харьковском направлении, ситуация для украинских военнослужащих становится критической. Такое мнение в соцсети Х выразил немецкий журналист Юлиан Репке

«Критическая ситуация также разворачивается в Харьковской области, где ВС России прорвали слабый украинский фронт», — подчеркнул он.

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Журналист также обратил внимание, что российские силы ранее взяли под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.

Об освобождении этого села в Минобороны сообщали 21 января.

По данным ведомства на 28 января, в общей сложности с начала проведения СВО подразделения ВС РФ уничтожили уже 568 самолетов противника, 265 вертолетов, 11 311 беспилотников, 456 ЗРК, 14 814 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин РСЗО, 7887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также сотни единиц другой техники.