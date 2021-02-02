Слабые места у коронавируса нашли немецкие ученые

Ученые Институтов Общества Макса Планка в Германии нашли слабые места коронавируса. Это поможет определить перспективные лекарственные препараты для лечения COVID-19.

Одна группа ученых подробно изучила S-белок, который в народе назвали «шипом». Именно он участвует в связывании коронавируса с рецептором человеческих клеток ACE2 и позволяет патогену сливаться с клеточной мембранной и высвободить свой генетический материал внутрь. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Расположение S-белка является для коронавируса уязвимым местом. Он находится на поверхности обочки вируса, что делает его удобной мишенью для вакцин и лекарственных перпаратов.

Другая группа ученых исследовала действие лекарства ремдесивир. Противовирусный препарат, ка кбыло известно, может блокировать активность фермент. Однако ученые в новой работе доказали, что его действие непродолжительно. Ремдесивир замедляет репликацию вируса, но не останавливает его полностью.

Ученые Институтов Общества Макса Планка планируют выяснить взаимодействие других препаратов с РНК SARS-CoV-2, чтобы определить самый эффективный из них.