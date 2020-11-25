«Слабоватая вышла демонстрация». Поляки высмеяли заход эсминца США в российские воды

Читатели польского издания Interia высмеяли инцидент с американским эсминцем «Джон Маккейн», который на днях заплыл в российские воды, но после предупреждения от военных Тихоокеанского флота скрылся.

Пользователь Dyzio назвал эту ситуацию «слабоватой демонстрацией».

«Слабоватая вышла демонстрация, раз реагируя на „бесправное“ требование россиян, они сразу же дали задний ход. Вошли в чужой двор и сразу же вышли. Почему, если они считают, что у них было право там находиться?» — задался вопросом Dyzio. Его цитирует РИА «Новости».

Пользователь Sien по этой ситуации задал «риторический вопрос», который касался президентского кресла в США.

«Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена?» — спросил пользователь.

Были среди комментаторов и те, кто решил, что подобное действие со стороны России было бы расценено как провокация.

«Если бы нечто подобное сделали россияне, это назвали бы провокацией», — написал пользователь под ником Zyga. Он также добавил, что, зайдя в российские территориальные воды, американцы покинули их по первому требованию россиян.

«Что они доказали? Зря потратили топливо, вот и все», — добавил пользователь.

«Может, какой-нибудь русский эсминец в конце концов решит пройтись в теплых международных водах Мексиканского залива?» — поинтересовался пользователь под ником OLAF.

24 ноября большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение границы России эсминцем ВМС США. «Джон Маккейн» зашел за линию на два километра.

Американский эсминец заявил при этом, что не считает эти воды российскими. Свои действия США охарактеризовали как операцию по обеспечению свободы судоходства. Эксперты считают, что это может стать прологом прямого вооруженного конфликта России и США. Этот случай может привести к плачевным последствиям — вплоть до мировой войны, заявил журналист Daily Express Пол Уитерс.