Мир 12 февраля 2023, 00:03 Слабость украинских войск приведет к переломному конфликту на Украине Bild: ослабление ВСУ скоро может привести к кульминации конфликта на Украине РИА «Новости»

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Переломный момент и кульминация специальной военной операции может произойти в ближайшее время. Об этом немецкой газете Bild заявил американский геостратег Джордж Фридман.

По его словам, какое-то время у ВСУ получалось отбивать атаки российских солдат. Но сейчас украинская армия слишком ослабла. Поэтому успехи России на фронте приведут Украину к серьезным трудностям.

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«Нынешняя слабость украинской войск произошла из-за отсутствия ракет большей дальности», — заявил геостратег.

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Он объяснил, что такое оружие нужно украинцам, чтобы мешать российским войскам получать подкрепление. И напомнил, что такие ракеты уже обещаны Украине американскими властями.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что фронт ВСУ «разваливается на части» под мощью российской техники. Также, по его словам, эта спецоперация показала, что «стиль» боевых столкновений изменился — бронетехника уже не такое актуальное оружие, как было ранее.