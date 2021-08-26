Sky: не менее 10 человек погибли при взрыве в Кабуле

Жертвами взрыва в Кабуле стали как минимум 10 человек. Об этом сообщил британский телеканал Sky. Кроме того, Минобороны Турции заявило, что у аэропорта устроили два взрыва, а не один.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей США сообщил, что при взрыве пострадали три американских военных. Однако в Пентагоне пока не подтвердили данные о жертвах и раненых.

Власти Турции при этом заявили, что два взрыва прогремели вблизи аэропорта. Турецкие военные не пострадали.

Французское представительство при этом получало сведения об угрозе второго взрыва в аэропорту.

Британские власти предупреждали об угрозе теракта в воздушной гавани за несколько часов до взрыва. В связи с этим в четверг страны коалиции приостановили эвакуацию людей из Афганистана.

Представитель США ранее заявил Reuters, что первый взрыв мог устроить смертник.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что точное количество жертв в результате взрыва пока неизвестно. О произошедшем ранее проинформировали президента США Джо Байдена.