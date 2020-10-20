Скульптура советского партизана Вилли появилась в Италии

«Вечерняя Москва» рассказала, что монумент создали российский мастер Надежда Голышева и итальянский скульптор Маттео Каваиони. Отмечается, что на открытии памятника побывал посол России в Италии Сергей Разов.

«Мы должны беречь правду об их подвигах и передавать ее нашим детям. Сегодняшняя церемония — лучшее подтверждение таких намерений», — заметил дипломат.