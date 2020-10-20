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    20 октября 2020, 20:32

    Скульптура советского партизана Вилли появилась в Италии

    Артур Блянихов

    В городе Кальдиеро появился памятник советскому партизану Владимиру Тулиско, известному под кличкой Вилли. Об этом сообщил ТАСС.

    «Вечерняя Москва» рассказала, что монумент создали российский мастер Надежда Голышева и итальянский скульптор Маттео Каваиони. Отмечается, что на открытии памятника побывал посол России в Италии Сергей Разов.

    «Мы должны беречь правду об их подвигах и передавать ее нашим детям. Сегодняшняя церемония — лучшее подтверждение таких намерений», — заметил дипломат.