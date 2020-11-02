Скульптура кита в Нидерландах спасла поезд метро от падения в воду

По данным издания, машинист не справился с управлением и поезд пробил ограждение станции. Он зацепился за фрагмент скульптуры, представляющей китовый хвост, и застрял на высоте 10 метров.

Отмечается, что во время аварии пассажиров в поезде не оказалось. Машинисту удалось самостоятельно выбраться, после чего его доставили в больницу.

Скульптура «Хвосты китов» выполнена Мартеном Стрейсом из полиэстера и была установлена в торце открытой станции De Akkers в начале нулевых годов.

Ранее депутат Евгений Марченко обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой снести памятник Петру I, который находится на территории Петропавловской крепости.

«Художник (автор скульптуры Михаил Шемякин — прим. ред.) использовал прижизненную маску, которую снял Растрелли с императора. То есть это не карикатура, это реальные черты лица», — разъяснили эксперты.