«Скучаю по Михаэлю каждый день»: жена Шумахера не смогла без слез рассказать о состоянии мужа

Супруга семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна расплакалась, говоря о состоянии мужа. По ее словам, он так и не смог восстановиться после выхода из комы.

Шумахер уточнила, что хотя гонщик не смог стать дееспособным и ему все еще требуется реабилитация, он находится дома вместе с семьей и окружен вниманием и заботой, сообщила газета The Sun.

«Я скучаю по Михаэлю каждый день. И не только я. Это дети, отец, все его окружение. Думаю, почему это произошло с нами. Но все-таки он с нами. Думаю, это придает нам силы», — поделилась она.

Тяжелейшую черепно-мозговую травму гонщик получил в 2013 году, когда катался на лыжах в Альпах. Он впал в кому и вышел из нее только летом 2014 года. Дальнейшее лечение Шумахер проходил на вилле на берегу Женевского озера.

По мнению нейрохирурга Эриха Ридерера, причиной таких тяжелых последствий от травмы для организма чемпиона «Формулы-1» стало промедление врачей, которые слишком поздно сделали ему операцию. Врач предположил, что в будущем Шумахер сможет только сидеть и делать небольшие шаги, но с посторонней помощью, сообщала The Mirror.