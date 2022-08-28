СКЦ разрешил выход семи судов с Украины в рамках зерновой сделки

Совместный координационный центр (СЦК) 28 августа разрешил выход семи судам с Украины в рамках продуктовой сделки. В общей сложности они перевезут более 210 тысяч тонн зерна и продуктов, сообщило РИА «Новости».

Одно судно отправится в Китай с 49,5 тысячи тонн ячменя, остальные доставят пшеницу и кукурузу в Италию, Египет, Роттердам, Румынию, Испанию и Турцию.

В июле в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и содействии вывозу украинского зерна. Сделка была подписана Россией, Турцией, Украиной и представителями ООН.

Суда выходят из трех украинских портов и перевозят продукты по Черному морю. Все маршруты и расписание согласовывается специалистами СЦК. Ранее в министерстве иностранных дел России напомнили, что западные санкции мешают экспорту на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из РФ.