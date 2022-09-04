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СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием

СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием в воскресенье, 4 сентября

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Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в воскресенье, 4 сентября, из украинских портов двум судам с продовольствием в рамках «продуктовой сделки». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление СКЦ.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (4 сентября — прим. ред.) двух судов, перевозящих в общей сложности 14 250 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении СКЦ.

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Из Южного в турецкий Мерсин судно MRC LINA повезет 7,8 тонны подсолнечного масла, также в Мерсин отправится из Черноморска «Генерал Полад Хашимов». На борту этого судна перевезут 6450 тонн подсолнечного масла.

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в июле рассказал о преимуществах зерновой сделки. Заключение сделки по вывозу зерна должно наладить бесперебойный экспорт этого продукта не только с Украины, но и из России.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выражал надежды на успех сделки по вывозу зерна с Украины.

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