Мир 14 июля 2023, 23:01 СКЦ не выдал новых разрешений на движение по Черному морю в рамках зерновой сделки В ООН заявили о неосуществлении прохода новых судов в Черное море в рамках зерновой сделки Freepik

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Совместный координационный центр (СКЦ) в Турции не выдал ни одного нового разрешения на движение по Черному морю в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил ТАСС во время брифинга представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Вчера в коридоре было два судна. Одно загружается в Одессе, другое идет к Стамбулу. Мы получили 29 заявок на участие в инициативе, но ни одно новое судно не получило разрешения войти в коридор с 27 июня», — заявил он.

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По словам Дюжаррика, СКЦ ведет работу в штатном режиме. Ожидают, что регистрация судов будет продолжена, когда появится такая возможность.

Срок действия зерновой сделки заканчивается 17 июля. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона ничего не сообщала о продлении соглашения.

Ранее Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш отправил лидеру РФ Владимиру Путину письмо с предложениями по продлению сделки. Он отметил, что генеральный секретарь организации заинтересован в контактах с Россией по предложениям, связанным с соглашением. При этом Гутерриш поддерживает связь со всеми соответствующими сторонами.

Как сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, представители ООН не смогли добиться выполнения российской части сделки. Несмотря на это, Москва продолжит исполнять взятые на себя обязательства.