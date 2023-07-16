Мир 16 июля 2023, 16:24 Скрывавшегося от властей США более 10 лет украинца нашли в Испании Полиция Испании задержала в Барселоне украинца, скрывавшегося более 10 лет от властей США Spanish Police

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Испанские правоохранители задержали в международном аэропорту Барселоны гражданина Украины, который более 10 лет скрывался от властей США. В пресс-службе национальной полиции сообщили, что операцию провели при поддержке сотрудников Интерпола и ФБР.

Суд принял решение об аресте украинца. Его обвинили в том, что с 2006 по 2011 год он вместе с подельниками создал и распространил «вредоносное программное обеспечение». В полиции отметили, что мужчина намеренно заражал компьютеры жертв, а затем продавал им поддельные антивирусные программы по 129 долларов.

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«Преступления беглеца затронули сотни тысяч жертв по всему миру и нанесли ущерб на сумму более 70 миллионов долларов», — уточнили в пресс-службе полиции Испании.

Ранее польские полицейские задержали гражданина Украины за нападение на местную жительницу. Злоумышленник набросился на женщину, откусил часть ее уха, а потом угнал машину. Он попытался скрыться с места, но не справился с управлением и врезался в дорожный знак, после чего предпринял попытку бегства, но правоохранители его догнали.