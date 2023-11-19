Мир 19 ноября 2023, 11:31 Скрываются от мобилизации. Более 300 спортсменов не вернулись на Украину с соревнований Экс-премьер Азаров: с соревнований на Украину не вернулись 304 спортсмена Freepik

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Украинские спортсмены перестали возвращаться на родину после участия в международных соревнованиях. Экс-премьер Украины Николай Азаров написал в Facebook*, что они таким образом пытаются избежать мобилизации.

«Министерство спорта Украины решило закрыть страничку на сайте, где были указаны пофамильно спортсмены, не вернувшиеся на Украину с международных соревнований во избежание мобилизации», — написал он.

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По словам Азарова, сейчас в списке уже 304 фамилии. Среди спортсменов, оставивших Украину, — шахматисты и футболисты. Бывший премьер страны назвал массовым уклонение спортсменов от службы в ВСУ.

Ранее украинский спортсмен Артур Билан уехал на чемпионат мира по рыбной ловле в Нидерланды и подался в бега. Он заявил, что хочет жить и обезопасить свою семью.

С начала мобилизации на Украине из страны сбежали порядка 20 тысяч мужчин. В Раде проблему назвали серьезной, но «некритичной для обороны». При этом часто украинцев мобилизуют силой: в Чернигове водителя автобуса, привезшего детей на соревнования, задержали и отправили в военкомат.

* Facebook — запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.