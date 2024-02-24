Мир 24 февраля 2024, 15:57 «Скрытые гены фашистского прошлого». Медведев — о словах Мелони Медведев объяснил слова Мелони о спецоперации особенными «проблемами с головой» Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Высказывание премьера Италии Джорджи Мелони о спецоперации на Украине демонстрируют «проблемы с головой» на Западе или проявление «генов» фашистского прошлого. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

Он пояснил, что в руководстве западных стран увеличивается число «полудурков».

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«Это какие-то особенные проблемы с головой. Ну или, может, проявились скрытые гены фашистского прошлого», — написал Медведев на английском языке.

Премьер-министр Италии в интервью газете Il Giornale неожиданно заявила, что Россия якобы виновата в обострении конфликта на Ближнем Востоке. Она связала нападение движения ХАМАС на Израиль и начало спецоперации на Украине. По ее мнению, если бы не украинский конфликт, палестинские боевики бы не атаковали ЦАХАЛ.

Мелони также объяснила, что Израиль резко ответил на действия движения ХАМАС из-за жестокости радикальных формирований по отношению к израильтянам. Она предположила, что число конфликтов в мире продолжит увеличиваться.