«Скрытую» форму обязательной вакцинации от COVID-19 допустили во Франции

Глава Минздрава Франции Оливье Веран допустил, что в стране появится так называемая «скрытая форма» обязательной вакцинации от COVID-19. Так он решил назвать переход всей страны от санитарных пропусков к сертификатам иммунизации. Министр считает, что запреты на посещение ресторанов, баров и других публичных мест для невакцинированных будут гораздо более действенными, чем система штрафов.

Об этом министр заявил в интервью порталу Brut, видеозапись его комментария опубликована в Twitter-аккаунте издания. «Мы больше не можем сомневаться, заполнять больницы и продолжать жить под угрозой новых волн эпидемии, потому что пять миллионов французов сделали выбор в пользу того, чтобы не предохранять себя», — подчеркнул Веран.

Ранее власти Франции отмечали, что в начале января следующего года будет рассматриваться проект, который предполагает полную замену пропусков сертификатами о вакцинации. Французский президент Эммануэль Макрон допустил, что вакцина от коронавируса войдет в стране в список обязательных прививок. По его словам, сейчас Франция находится на том этапе, когда уже близок момент введения обязательной вакцинации.