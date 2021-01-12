Юноша убил родственников, чтобы скрыть свою ложь

Уроженец Бангладеш 23-летний Менхаз Заман переехал с семьей в Канаду, и его родители очень гордились тем, что он учится на инженера. На самом деле, он каждый день уезжал из дома, чтобы играть в компьютерные игры. Накануне получения «диплома» юноша убил своих близких, чтобы они об этом не узнали.

По данным The Mirror, он не смог поступить в университет, но был принят в местный колледж. Впрочем, позже его отчислили за неуспеваемость. Менхаз не сообщил об этом семье. Несколько лет он каждый день уходил из дома с ноутбуком якобы на учебу и возвращался только вечером.

За день до вручения диплома Менхаз решил расправиться с родственниками, чтобы скрыть свой секрет. Днем он убил мать и бабушку, а когда вечером домой вернулись отец и младшая сестра, зарезал и их.

После этого молодой человек вышел на связь с интернет-партнерам по онлайн-игре и сообщил о содеянном. Они ему не поверили, но Менхаз выслал им селфи с телами и окровавленным ножом.

Пользователи обратились в полицию, хотя знали только игровой никнейм Замана. Полицейские взяли его утром следующего дня. Все это время Менхаз был в собственном доме с трупами родных.

Суд приговорил молодого человека к пожизненному заключению без права на помилование первые 40 лет. Менхаз попросил прощения у всех, кто знал его семью.

В декабре 2020 года 37-летний житель Уфы после измены жены отравил сына и дочь угарным газом, и покончил с собой.