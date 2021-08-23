Скромный прием Меркель в Киеве осудили в Германии

Немецкий журналист Йорг Бланк прокомментировал скромный прием канцлера Германии Ангелы Меркель на Украине. По его словам, встретить главу ФРГ не приехал даже мэр Киева Виталий Кличко. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на Twitter представителя немецких СМИ.

На своей странице Бланк опубликовал видео с Меркель, которая спускается по трапу самолета в аэропорту Киева. Встречать канцлера приехали всего несколько человек, среди которых не оказалось первых лиц Украины. По словам журналиста, такой прием говорит об отношении украинских коллег к Германии.

Бланк добавил, что накануне Владимир Зеленский обвинил Меркель в «неадекватной политике» в отношении России. Журналист задался вопросом по поводу того, делает ли он ставку на «Зеленых» в следующем правительстве.

Ранее стало известно, что глава украинской республики наградил Ангелу Меркель орденом Свободы. Указ Зеленского опубликован на сайте.