Скрипку музыканта с «Титаника» привезли на выставку в США. Это самая дорогая вещь с корабля

На выставке в американском музее Titanic Museum Attraction появился необычный экспонат. В экспозицию добавили скрипку британского музыканта Уоллеса Хартли. В 1912 году вместе с музыкальным инструментом он поднялся на борт «Титаника».

Скрипку приобрел на аукционе коллекционер, заплатив за нее 1,7 миллиона долларов (более 107 миллионов рублей). Цена за артефакт с затонувшего корабля стала самой высокой из всех, что когда-либо заплатили за вещи с «Титаника». Об этом напомнил портал Ozarks First.

Новый владелец инструмента разрешил выставить его в музее в штате Миссури. Скрипка пробудет в экспозиции до 15 июня. В компании, которая представляет интересы купившего ее человека, назвали артефакт знаковым.

«На этом инструменте Уоллес Хартли, музыкант и руководитель оркестра, играл, когда корабль тонул», — заметил Эндрю Олдридж.

Скрипку Хартли получил в подарок от своей невесты. Британец взял ее с собой на «Титаник» и после столкновения лайнера с айсбергом до последнего играл для пассажиров вместе с другими музыкантами.

Спастись скрипачу не удалось. Его тело нашли через две недели после крушения корабля. К нему был привязан музыкальный инструмент, который передали возлюбленной Хартли. Скрипку девушка пожертвовала благотворительной организации «Армия спасения».