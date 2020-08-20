МВД Белоруссии опубликовало скриншоты переписок протестующих

МВД Белоруссии опубликовало скриншоты переписки предполагаемых организаторов акций протеста. В них они обсуждают различные действия и варианты поведения при задержании.

Скриншоты опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства. Они быпресутсвуютз другого Telegram-канала под названием «Беседы белорусской революции». В записях присутствуют призывы выходить на улицу и «начинать действовать».

Автомобилистов призывают намеренно создавать заторы, а женщинам снимать все происходящее на мобильный телефон. Помимо этого, пользователь организовал целый план, нацеленный на то, чтобы не дать силовикам задержать демонстрантов.

По его словам, при задержании протестующего несколько человек должны подбегать и бить омоновца, чтобы тот отвлекся на них. Это, по словам предполагаемого организатора, поможет задержанному сбежать.

Источник: https://t.me/pressmvd/1935

Стоит отметить, что все сообщения, если судить по нику «Kati», принадлежат одному и тому же человеку. Предположительно девушке.

В Белоруссии уже около двух недель проходят массовые протесты. Они начались в ночь после выборов президента, на которых с 80,1% победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Оппозиция не согласна с итогами голосования и требует новые выборы.

Первые дни протесты жестко подавлялись. По информации МВД Белоруссии, было задержано около 6,7 тысяч протестующих. Пострадали более 150 сотрудников правоохранительных органов.