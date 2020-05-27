Скотт Дерриксон снимет сиквел «Лабиринта»
Скотт Дерриксон, режиссер «Доктора Стрэнджа» будет работать над сиквелом фантастического фильма «Лабиринт». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Дерриксон займет режиссерское кресло продолжения фильма 1986 года «Лабиринт», а Мэгги Левин напишет сценарий.
Известно, что проект не будет ремейком «Лабиринта», а расширит оригинальную историю. Предполагается, что в ней не появится король гоблинов в исполнении Боуи, скончавшегося в январе 2016 года.
Оригинальная картина Джима Хенсона рассказывала о девочке Саре, младшего брата которой похитил король гоблинов Джарет. Чтобы попасть в замок похитителя и спасти брата, Сара должна пройти зачарованный лабиринт, полный чудищ, хитрых ловушек и головоломок.