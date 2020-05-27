Скотт Дерриксон снимет сиквел «Лабиринта»

Дерриксон займет режиссерское кресло продолжения фильма 1986 года «Лабиринт», а Мэгги Левин напишет сценарий.

Известно, что проект не будет ремейком «Лабиринта», а расширит оригинальную историю. Предполагается, что в ней не появится король гоблинов в исполнении Боуи, скончавшегося в январе 2016 года.

Оригинальная картина Джима Хенсона рассказывала о девочке Саре, младшего брата которой похитил король гоблинов Джарет. Чтобы попасть в замок похитителя и спасти брата, Сара должна пройти зачарованный лабиринт, полный чудищ, хитрых ловушек и головоломок.