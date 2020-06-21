    21 июня 2020, 16:07

    Скотленд-Ярд не нашел связи между нападением в Рединге и Black Lives Matter

    Алена Макаренко

    Нападение на людей в британском Рединге никак не связано с акцией сторонников движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которая проходила в городе. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу, сообщил ТАСС.

    «Мотивы, стоявшие за этим чудовищным происшествием, пока не ясны, однако его расследование взяло на себя Национальное контртеррористическое управление. Мы уверены, что инцидент никак не связан с протестной акцией Black Lives Matter, мирно прошедшей [в Рединге] днем в субботу и завершившейся за несколько часов до происшествия», — сказал Басу.

    Правоохранительные органы пока не готовы разглашать информацию о задержанном, так как расследование продолжается. При этом глава контртеррористического подразделения отметил, что нападавший был одиночкой. Полицейские исключили версию о наличии у него сообщников.

    Басу подтвердил, что нападение на людей в парке «Форбери Гарденс» расценивается как теракт.

    Правоохранители попросили граждан воздержаться от спекуляций и пообещали проинформировать о происшествии позднее, сообщили в Twitter региональной полиции.

    Полицейские только рассказали, что задержанному 25 лет. Нападавший — гражданин Ливии, пытавшийся получить убежище в Великобритании, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в британской полиции. Ранее он был судим и провел год в тюрьме за мелкие преступления.

    Ранее в парке в центре Рединга прошел марш против расового неравенства. Через два часа после его окончания в полицию поступило сообщение о нападении на посетителей парка. Три человека погибли, еще столько же получили травмы разной степени тяжести, их отвезли в больницу. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

    Полицейские признали произошедшее терактом.