Скотленд-Ярд не нашел связи между нападением в Рединге и Black Lives Matter

«Мотивы, стоявшие за этим чудовищным происшествием, пока не ясны, однако его расследование взяло на себя Национальное контртеррористическое управление. Мы уверены, что инцидент никак не связан с протестной акцией Black Lives Matter, мирно прошедшей [в Рединге] днем в субботу и завершившейся за несколько часов до происшествия», — сказал Басу.

Правоохранительные органы пока не готовы разглашать информацию о задержанном, так как расследование продолжается. При этом глава контртеррористического подразделения отметил, что нападавший был одиночкой. Полицейские исключили версию о наличии у него сообщников.

Басу подтвердил, что нападение на людей в парке «Форбери Гарденс» расценивается как теракт.

Правоохранители попросили граждан воздержаться от спекуляций и пообещали проинформировать о происшествии позднее, сообщили в Twitter региональной полиции.

Полицейские только рассказали, что задержанному 25 лет. Нападавший — гражданин Ливии, пытавшийся получить убежище в Великобритании, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в британской полиции. Ранее он был судим и провел год в тюрьме за мелкие преступления.

Ранее в парке в центре Рединга прошел марш против расового неравенства. Через два часа после его окончания в полицию поступило сообщение о нападении на посетителей парка. Три человека погибли, еще столько же получили травмы разной степени тяжести, их отвезли в больницу. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Полицейские признали произошедшее терактом.