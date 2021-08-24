Политолог предрек скорый распад Украины

Нынешнее руководство Украины ведет страну к распаду. Таким мнением поделился политэксперт Андрей Золотарев. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на издание «Главред».

Специалист проанализировал все исторические процессы, которые происходили на Украине на протяжении 30 лет независимости. Он отметил, что за это время из-за действий властей страна превратилась в аграрно-сырьевой придаток.

По его мнению, в период правления советской власти страна представляла из себя мощное и индустриально развитое государство. Однако в последние годы произошло резкое уменьшение населения, а весь потенциал страны растерялся. Золотарев отметил, что причины этого кроются в коррупции.