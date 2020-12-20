«Скоростной» штамм коронавируса изучат в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала сообщения о новом виде штамма, обнаруженном в Великобритании. В организации сообщили, что находятся в тесном контакте с Лондоном.

«Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого варианта вируса и любых его последствиях», — сообщила ВОЗ в Twitter.

В организации призвали всех жителей планеты принимать защитные меры для предотвращения распространения коронавируса и соблюдать указания властей.

Ранее в Великобритании заявили, что выявили новый штамм коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что он может быть заразнее на 70%, чем первоначальный вариант. Несмотря на высокую заразность штамма, нет никаких подтверждений, что он переносится человеком в более тяжелой форме или отличается более высокой смертностью. В субботу, 19 декабря, Джонсон объявил об ужесточении мер в Лондоне и регионах на юго-востоке страны. Вслед за Англией о введении новых ограничений заявили власти Шотландии и Уэльса.

Из-за выявленного нового штамма Нидерланды до 1 января запретили принимать авиарейсы из Великобритании.