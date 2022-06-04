Скоростной поезд сошел с рельсов в Китае из-за оползня, погиб машинист

Скоростной поезд сошел с рельсов на юге Китая. По предварительным данным, в результате ЧП погиб машинист, восемь человек пострадали.

По данным Центрального телевидения Китая, причиной аварии на железной дороге мог стать оползень. В момент происшествия в поезде находились 136 пассажиров, их эвакуировали.

ЧП произошло в 10:30 по местному времени (05:30 по московскому времени). Поезд следовал из города Гуйян в Гуанчжоу. Около станции Жунцзян перед входом в туннель состав попал под внезапно сошедший оползень. Из-за этого седьмой и восьмой вагоны сошли с рельсов.

Среди пострадавших — проводник и семь пассажиров. Они были госпитализировали. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Накануне поезд сошел с рельсов неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен в Германии. В результате пострадали как минимум три человека.