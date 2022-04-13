Скоростной интернет появился в селе Албазино на Амуре

Интернет 4G провели в селе Албазино на Амуре. Об этом сообщило издание Gazeta-bam.

По данным ИА Nation News, это важно не только для обычных жителей населенного пункта. Там расположен филиал Амурского областного краеведческого музея имени Г. С. Новикова-Даурского и валы древней крепости.

«Это и оперативные консультации с коллегами из разных городов, и сверка находок с образцами из электронных каталогов», — рассказал руководитель «Абазинской экспедиции» Андрей Черкасов.