Скорость заполнения подземных газовых хранилищ Европы упала вдвое

Сразу после приостановки «Северного потока» скорость заполнения подземных хранилищ газа в Европе упала вдвое. В первый день техобслуживания магистрали запасы увеличились на 348 миллионов кубометров, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Европейские подземные хранилища газа 11 июля наполнили 348 вместо 500 миллионов кубометров в предыдущие дни. При этом увеличился расход: из резервуаров забрали 76 вместо 17 миллионов кубометров. Суточные темпы закачки упали с 0,5 до 0,25 процентного пункта и сравнялись с показателями середины апреля.

Запасы газа Европы выросли до 62,34%, сейчас в хранилищах 67 миллиардов кубометров. Евросоюз поставил перед собой цель заполнить их как минимум до 80% к ближайшей зиме. Лучше остальных пока подготовились Португалия и Польша, их запасы составили 100 и 97,53% соответственно.

Работу газопровода приостановили на 10 дней, до 21 июля. Специалисты протестируют механические компоненты и системы автоматизации.