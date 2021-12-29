Скорость распространения COVID-19 в США побила рекорд с начала пандемии

В США зафиксированы максимальные с начала пандемии суточные показатели распространения коронавируса. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно подсчетам, за последние семь дней среднее число выявленных случаев заражения в сутки составило 254 496. Эта цифра превышает рекордные показатели заражения января 2021 года. Тогда в среднем в сутки фиксировалось 251 989 заражений.

Увеличение количества инфицированных происходит на фоне распространения в стране штамма «омикрон». Эксперты считают, что январь будет очень тяжелым месяцем, когда заразится большое количество людей. Особенную опасность это представляет для тех, кто все еще не вакцинировался.

С начала пандемии в США заразились 53,1 миллиона человек, умерли более 820,4 тысячи. Страна занимает первое место в мире по этим показателям.

Ранее голливудский актер Хью Джекман поделился, что получил положительный результат теста на коронавирус. Он не стал вдаваться в подробности о своем самочувствии, лишь сообщил, что симптомы проявляются в слабой форме.