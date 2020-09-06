«По состоянию на 18:10 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Однако ТАСС сообщил, что перебои с интернетом в столице еще сохраняются.

В центре Минска 6 сентября проходят массовые акции протеста. Из-за этого в столице наблюдались проблемы с мобильным интернетом и со связью у различных операторов. А1 заявил, что снизил пропускную способность мобильного интернета по требованию властей.

«Марш единства» начался в Минске утром 6 сентября. Днем толпа протестующих добралась до резиденции президента Александра Лукашенко. Спустя время в городе прошел дождь, поэтому белорусы постепенно направились к стеле «Минск — город-герой».

Сотни граждан задержаны по всей стране 6 сентября за участие в несанкционированных акциях протеста, говорили в МВД республики. Точную цифру пообещали озвучить утром следующего дня.

Акции протеста несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии проходят в Минске начиная с 9 августа — дня выборов президента. Александр Лукашенко победил на них, набрав более 80% голосов. Несогласные с результатами голосования вышли на улицы с требованием отставки главы республики и проведения новых выборов.