Оскорбившему Россию премьер-министру Польши предрекли скорое забвение

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сравнившего идеи русского мира с раковой опухолью, свидетельствует о его недальновидности. Таким мнением в беседе с сайтом «Дни.ру» поделился член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Марк Бернардини. Он пояснил, что польским политикам еще придется встречаться с российскими дипломатами, которые вполне могут попросить объяснений.

По мнению политолога, подобные заявления для западных стран непростительны, так как здесь идет прямое унижение по национальному признаку.

«Когда-то даже на пресловутом Западе это назвали бы расизмом, что является оскорблением по определению», — подчеркнул Бернардини.

При этом политолог отметил, что другого поведения от польского премьера не ждал. Он добавил, что в будущем все авторы подобных заведений подвергнутся забвению истории.

«Я не оптимист, а просто реалист», — подытожил Бернардини.

Ранее заявление Моравецкого раскритиковал военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец. Он подчеркнул, что это очередное доказательство слов маршала Георгия Жукова о том, что Польша никогда не простит русским своего освобождения от фашистов.