Мир 03 августа 2023, 17:14 Скорое стратегическое поражение ВСУ предрекли в США Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ в ближайшее время РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потерпят стратегическое поражение в борьбе с Россией в ближайшее время. Таким прогнозом поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха», — отметил американский военный.

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Россия на пути к тому, чтобы в скором времени достичь одной из главных целей спецоперации, указал Риттер. Украинская армия не смогла прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления, обратил внимание бывший разведчик ВС США.

Кассетные боеприпасы, поставленные Украине Соединенными Штатами, не изменили ситуацию, добавил американский военный. Эти снаряды оказались неэффективны, резюмировал Риттер.

Экс-разведчик ранее предполагал, что США приказали Украине завершить контрнаступление. ВСУ не сдержали обещание прорваться к Азовскому морю и обратить российскую армию в бегство с помощью западного оружия, отмечал Риттер.