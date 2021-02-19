Ценам на нефть предрекли скорое падение

Стоимость нефти в ближайшее время может упасть до 60 долларов за баррель. Цены на топливо будут снижаться из-за улучшения погоды в США. Свою роль сыграет и рост добычи стран нефтяного картеля.

Корректировка цен произойдет, если американским властям удастся разобраться с энергетическим коллапсом в Техасе. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты.

Котировки показали локальный максимум в ночь на 18 февраля. Рост обусловил вышедший отчет Американского нефтяного института (API). В нем говорилось об уменьшении запасов сырой нефти в США: за неделю показатель снизился на 5,8 миллиона баррелей — из-за энергетических проблем в Техасе. Семью днями ранее он равнялся 3,5 миллиона баррелей.

Ослабление мороза в западных странах тоже окажет определенное влияние на снижение цен, как и планы Саудовской Аравии по наращивании добычи нефти на миллион баррелей в сутки.

Специалисты напомнили, что в апреле страны ОПЕК+ договорились увеличить поставки нефти на рынок. Это тоже приведет к понижению цен на «черное золото».