Мир 26 июня 2023, 09:51 Скорое членство Украины в НАТО не поддержал вице-премьер Италии Вице-премьер Италии Таяни заявил, что до завершения конфликта Украине рано вступать в НАТО Unsplash

Читать 360tv в

На саммите в Вильнюсе предпримут первые шаги ко вступлению Украины в НАТО, однако время ее членства в альянсе еще не пришло. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил газете La Stampa, что сначала нужно решить конфликт.

«Пока еще не время для вступления Украины в НАТО, сначала нужно решить конфликт», — сказал он.

Реклама

По словам министра, Италия поддержит стремление Украины присоединиться к альянсу и продолжит оказывать ей гражданскую, стратегическую и военную помощь. Антонио Таяни сказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе страна сделает первый шаг к будущему членству и создаст совет Украина — НАТО.

Против вступления Украины в НАТО выступили США, Германия и Венгрия. Одной из главных помех назвали устав альянса, согласно которому страна в состоянии вооруженного конфликта не сможет стать ее новым членом. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный предупредил, что в этом случае НАТО придется вступить в прямое противостояние с Россией.