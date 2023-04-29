Мир 29 апреля 2023, 08:29 «Скоро закончится последняя помощь». Беженцы с Украины пожаловались на жизнь в Румынии Bloomberg: украинские беженцы столкнулись с сокращением финансовой помощи в Румынии РИА «Новости»

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Пребывающие в Румынию беженцы с Украины попали в сложное положение после сокращения финансовой помощи со стороны местных властей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Авторы статьи напомнили, что правительство Румынии уже четыре месяца назад отказались от оплаты жилья для беженцев. На этой неделе власти решили в два раза уменьшить выплаты для них.

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«Мы понимаем, что становимся обузой для Румынии. Скоро закончится последняя помощь, и мы не понимаем, что нас делать дальше», — рассказала о тяжелой ситуации одна из беженок.

Журналисты отметили, что в Евросоюзе растут расходы в связи с украинским кризисом, что вынуждает страны Восточной Европы сокращать выделяемые пособия. К таким мерам уже пришли в Словакии, Чехии и Польше.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы провели акцию протеста в Нидерландах из-за нищенских условий существования.