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    05 марта 2022, 17:51

    «Скоро устаканится». Стюардесса — о ситуации с перелетами

    Стюардесса верит, что ситуация с закрытым воздухом скоро разрешится

    Максим Зинкин

    Стюардесса одной из российских авиакомпаний рассказала «360», что верит в скорейшее разрешение ситуации с закрытым воздушным пространством стран Евросоюза.

    «Скоро устаканится». Стюардесса — о ситуации с перелетами

    Президент РФ Владимир Путин 5 марта проводит встречу с женщинами-пилотами и стюардессами.

    «Накануне была новость, что будет больше перелетов в Южную Америку. Думаю, что все это в ближайшие дни будет устаканиваться. Мы вряд ли можем предсказать сейчас, как ситуация будет решаться на международном уровне», — рассказала она.

    Женщина добавила, что важно часто летать, в том числе и для пилотов.

    «Для пилотов важно не только получать зарплату, но и летать, поддерживать свой уровень. Каждый день подниматься в воздух и приносить пользу пассажирам», — заключила стюардесса.

    После начала специальной военной операции РФ на Украине США и страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российских самолетов. В качестве ответной меры Росавиация ограничила полеты для 36 стран.