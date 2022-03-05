Стюардесса одной из российских авиакомпаний рассказала «360», что верит в скорейшее разрешение ситуации с закрытым воздушным пространством стран Евросоюза.

Президент РФ Владимир Путин 5 марта проводит встречу с женщинами-пилотами и стюардессами.

«Накануне была новость, что будет больше перелетов в Южную Америку. Думаю, что все это в ближайшие дни будет устаканиваться. Мы вряд ли можем предсказать сейчас, как ситуация будет решаться на международном уровне», — рассказала она.

Женщина добавила, что важно часто летать, в том числе и для пилотов.

«Для пилотов важно не только получать зарплату, но и летать, поддерживать свой уровень. Каждый день подниматься в воздух и приносить пользу пассажирам», — заключила стюардесса.

После начала специальной военной операции РФ на Украине США и страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российских самолетов. В качестве ответной меры Росавиация ограничила полеты для 36 стран.