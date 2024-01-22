Мир 22 января 2024, 15:50 «Скоро Канаду присоединит». Медведев иронично прокомментировал новый указ Зеленского Медведев назвал новый указ Зеленского пропагандистским ходом из-за провалов ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» из-за очевидных провалов украинской армии. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он иронично назвал Зеленского «старшим украинским наркоманом» и подчеркнул, что тот издал новый указ, чтобы отвлечь украинцев от неудач ВСУ.

Реклама

«Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, „исторически заселенные украинцами“. Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России», — отметил зампред Совбеза.

По мнению Медведева, украинский лидер в будущем может решить с помощью указа присоединить к Украине даже Канаду.

«Главному „украинцу“ пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — заключил политик.

Ранее Зеленский сообщил, что подписал новый указ, целью которого является возвращение «правды об историческом прошлом ради украинского будущего». Президент также планирует внести в Раду проект закона о двойном гражданстве, с помощью которого этнические украинцы из других стран смогут стать гражданами Украины.