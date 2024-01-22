22 января 2024, 15:50
«Скоро Канаду присоединит». Медведев иронично прокомментировал новый указ Зеленского
Медведев назвал новый указ Зеленского пропагандистским ходом из-за провалов ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» из-за очевидных провалов украинской армии. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он иронично назвал Зеленского «старшим украинским наркоманом» и подчеркнул, что тот издал новый указ, чтобы отвлечь украинцев от неудач ВСУ.
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«Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, „исторически заселенные украинцами“. Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России», — отметил зампред Совбеза.
По мнению Медведева, украинский лидер в будущем может решить с помощью указа присоединить к Украине даже Канаду.
«Главному „украинцу“ пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — заключил политик.
Ранее Зеленский сообщил, что подписал новый указ, целью которого является возвращение «правды об историческом прошлом ради украинского будущего». Президент также планирует внести в Раду проект закона о двойном гражданстве, с помощью которого этнические украинцы из других стран смогут стать гражданами Украины.
Владимир Зеленский
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