«Скоро будут в суде»: Трамп подаст крупные иски о нарушениях на выборах

Президент США Дональд Трамп продолжает бороться за первое место на выборах президента. Он пригрозил подачей в суд крупных исков, которые покажут неконституционный характер голосования.

«Многие из судебных исков, подающихся по всей стране, поступили не от нас, а от тех, кто видел ужасные нарушения. Крупные иски от нас, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что делалось для изменения их результатов, скоро будут в суде!» — написал глава Вашингтона в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что не признает свое поражение на выборах. По его словам, демократ Джо Байден выиграл только в глазах «фейк-ньюс», а самому Трампу предстоит еще пройти большой путь. Сами выборы американский лидер назвал сфальсифицированными.

Голосование за нового президента проходило в США 3 ноября. По данным американских СМИ, на выборах с большим отрывом лидирует Байден. Многие мировые лидеры уже поздравили его с этим достижением. Трамп же намерен отстаивать свою победу в суде. Официального оглашения результатов голосования еще не было.