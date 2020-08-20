Путин еще раз напомнил про недопустимость давления на руководство суверенного Белорусского государства и вмешательства извне во внутренние внутренние процессы.

Это не первый раз, когда Мишель связывается с главой Российского государства после начала массовых протестов в Белоруссии. Ранее они беседовали во вторник, 18 августа. Тогда глава Евросовета заявил, что только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии.

Источник фото: телеканал «360»

Внеочередной саммит ЕС по Белоруссии прошел 19 августа. Лидеры стран Евросоюза не признали результаты президентских выборов в республики и решили наказать «значительное число тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». В ЕС также не исключили санкций против действующего руководителя Белорусского государства Александра Лукашенко.

Массовые протесты и стычки с силовиками начались в Белоруссии после того, как ЦИК опубликовал результаты выборов президента 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко поддержало абсолютное большинство — 80,1% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.