    11 января 2020, 16:00

    «Скорей отмыть всю муть»: украинский боксер Ломаченко стихами ответил на критику из-за флага России

    Дарья Бунякова

    Видеоролик про православие с военными стал причиной волны негатива, которая обрушилась на украинского боксера Василия Ломаченко. Подписчики разглядели на черно-белых кадрах российский флаг и обвинили спортсмена в предательстве. Боксер опубликовал обращение, где обратился к хейтерам в стихах.

    «Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

    Она была совсем не в триколоре,

    А чтоб с души отмыть скорей всю муть

    И брат на брата да не лез чтоб при раздоре»

    Эти строчки произносит Ломаченко в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.

    Однако такое объяснение пришлось пользователям не по душе. Кто-то заявил, что боксеру «промыли мозги», а некоторые написали, что спортсмен для них умер.

    «Василий, я тебя уважаю, как спортсмена, желаю тебе только лучшего, но религия это зло, а россияне давно нам не братья», — написал один из комментаторов.

    Стихотворный ответ Ломаченко последовал после того, как он опубликовал в соцсети видео с военными в храме, пишет «Газета.ru». На кадрах видно бойцов спецназа, а диктор читает стихотворение о православной вере на русском языке. Подписчики обвинили спортсмена в предательстве и «пропаганде лжи», а также заявили, что на видео есть российский флаг.