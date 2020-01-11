«Скорей отмыть всю муть»: украинский боксер Ломаченко стихами ответил на критику из-за флага России

Видеоролик про православие с военными стал причиной волны негатива, которая обрушилась на украинского боксера Василия Ломаченко. Подписчики разглядели на черно-белых кадрах российский флаг и обвинили спортсмена в предательстве. Боксер опубликовал обращение, где обратился к хейтерам в стихах.

«Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре»

Эти строчки произносит Ломаченко в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.

Однако такое объяснение пришлось пользователям не по душе. Кто-то заявил, что боксеру «промыли мозги», а некоторые написали, что спортсмен для них умер.

«Василий, я тебя уважаю, как спортсмена, желаю тебе только лучшего, но религия это зло, а россияне давно нам не братья», — написал один из комментаторов.

Стихотворный ответ Ломаченко последовал после того, как он опубликовал в соцсети видео с военными в храме, пишет «Газета.ru». На кадрах видно бойцов спецназа, а диктор читает стихотворение о православной вере на русском языке. Подписчики обвинили спортсмена в предательстве и «пропаганде лжи», а также заявили, что на видео есть российский флаг.