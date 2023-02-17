Мир 17 февраля 2023, 18:07 Скопление российских сил увидели на границе Сумской области The Times: офицер ВСУ сообщил о 10-тысячной группировке войск возле Сумской области РИА «Новости»

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Россия перебросила к границам Сумской области крупную военную группировку. Общая численность военных составляет не менее 10 тысяч. Об этом в беседе с журналистами британского издания The Times заявил старший лейтенант ВСУ Андрей Гулаков.

Он подчеркнул, что настолько крупной группировки в этом районе не было с самого начала специальной военной операции.

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По словам Гулакова, российские военные поставили недалеко от границы военно-полевой госпиталь и привели в порядок дорогу, ведущую к украинской границе. Офицер заявил, что это поможет с подвозом тяжелой техники. Украинский военный не исключил, что это свидетельства предстоящего наступления российской армии на этом направлении.

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Командование украинских войск стягивает силы и дополнительные резервы на линию соприкосновения в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он предположил, что такое поведение объясняется подготовкой к наступлению ВСУ либо же подготовкой к обороне при наступлении российских войск.