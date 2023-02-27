Мир 27 февраля 2023, 20:17 Скопление подразделений ВСУ вдоль всей границы ПМР признали на Украине Представитель сил обороны Украины подтвердила скопление войск у границы ПМР Unsplash

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ВСУ сосредоточили свои подразделения возле Приднестровья. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк.

«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы [Приднестровья]», — подчеркнула она.

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Гуменюк не назвала численность группировки, но уточнила, что силы, которые расположили в это регионе, адекватны «возможной угрозе» со стороны России.

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Ранее Минобороны сообщало о подготовке ВСУ вооруженной провокации против непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. По данным министерства, для этого власти Украины собираются использовать ряд подразделений украинской армии, в том числе и националистов из запрещенного в России полка «Азов»*.

В качестве предлога для вторжения в ПМР Киев планирует инсценировать наступление ВС России с территории Приднестровья, пояснили в ведомстве.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.